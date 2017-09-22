Хавбек «Олимпийца»: в раздевалке мы обнимали и целовали нашего вратаря

Полузащитник «Олимпийца» Игорь Горбунов подвёл итоги матча с «Уфой» в 1/16 финала Кубка России. Встреча завершилась победой «Олимпийца» в серии пенальти (1:1, по пенальти 4:1). Решающий удар в послематчевой серии нанёс вратарь «Олимпийца» Артур Анисимов.
«Меня переполняют положительные эмоции. Игра получилась очень интересной как для зрителей, так и для нас, футболистов. Не каждый день выигрываешь у клуба Премьер-Лиги, да ещё и вдесятером.
Когда дело дошло до серии пенальти, все мы верили в Артура Анисимова. Знали, что Артур себя проявит. Правда, никто не мог предположить, что он так хитро нанесёт свой победный удар. Спасибо ему, что забил, так как пятым должен был бить я. В раздевалке мы аплодировали нашему вратарю, обнимали, а кто-то даже целовал его. Спасибо команде за то, что преподнесла такой замечательный подарок на мой прошедший день рождения. Победа — это лучшее, что могло быть!" — приводит слова Горбунова официальный сайт «Олимпийца».