Тьяго Алькантара вследствие травмы выбыл из строя

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на полузащитника Тьяго Алькантару в ближайшем матче с «Вольфсбургом», который состоится в 6-м туре чемпионата Германии, сообщает интернет-портал Goal.
Футболист сборной Испании на последней тренировке получил удар по лобковой кости и будет вынужден взять паузу.
«Да, у Алькантары маленькая проблема. Но в воскресенье или в понедельник футболист вновь будет работать в общей группе», — пояснил Анчелотти.
Матч с «Вольфсбургом» «Бавария» проведёт сегодня, 22 сентября, на своём поле.
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