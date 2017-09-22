«Тигрес» проведёт благотворительный матч в помощь жертвам землетрясения

Мексиканский «Тигрес» проведёт благотворительный матч в помощь людям, пострадавшим от землетрясения, которое произошло 19 сентября, сообщает пресс-служба клуба. Все средства, собранные на стадионе, будут потрачены на медицинские средства, продукты, консервы, детское питание и средства гигиены.
Напомним, эпицентр мощного землетрясения в Мексике находился в 12 километрах к юго-востоку от населённого пункта Ахочьяпан. По последним данным, жертвами землетрясения стали 224 человека.
Мексиканские футбольные клубы объединились, чтобы помочь пострадавшим.