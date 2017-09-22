Ткаченко: у «Зенита» качественная, но ещё не сбалансированная селекция

Глава ProSportsManagement Герман Ткаченко дал оценку летней трансферной кампании «Зенита».
— Приобретены очень хорошие, качественные футболисты. Это без сомнений. Но в то же время команда ещё не сбалансирована, — отметил Ткаченко в интервью «Спорт-экспрессу». — Есть два момента, которые бросаются в глаза. Первый — отсутствие так называемых special players – футболистов, которые делают разницу, умеют обыгрывать, решать судьбу матчей. Паредес? Нет, он игрок очень высокого уровня, ведёт игру, но это разные качества. Ригони? Это хороший исполнитель, игрок сборной Аргентины, но его основные качества – скорость и удар.
Второе и ключевое — среди новичков нет ни одного лидера. Все они хорошие, сильные, но молодые ребята, которые либо не играли в Европе, либо были запасными в своих клубах. В команде нет лидера не по модели игры, а лидера, который умеет преодолевать трудности и вести за собой остальных. Да, эта группа игроков может приобрести такое качество, но сейчас подобного футболиста нет. Не хватает условного Тимощука. Наверное, Иванович мог бы стать таким, но он тоже «прибит» за последние полтора года в «Челси» при Конте и Луческу в «Зените». Получается, что молодые парни приехали с одной части планеты в другую. Здесь всё иное — кухня, чемпионат, жизнь. Поэтому им потребуется время.
— А не слишком ли расточительной получилась селекционная кампания питерского клуба?
— Да, они потратили деньги трансферных бюджетов на несколько лет вперёд, но по мне это и есть правильное финансовое планирование – кредитуешь мощный трансферный рывок из бюджетов последующих лет.