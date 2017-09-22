175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ткаченко: у «Зенита» качественная, но ещё не сбалансированная селекция

22 сентября 2017, пятница. 09:00 Футбол

Глава ProSportsManagement Герман Ткаченко дал оценку летней трансферной кампании «Зенита».

— Приобретены очень хорошие, качественные футболисты. Это без сомнений. Но в то же время команда ещё не сбалансирована, — отметил Ткаченко в интервью «Спорт-экспрессу». — Есть два момента, которые бросаются в глаза. Первый — отсутствие так называемых special players – футболистов, которые делают разницу, умеют обыгрывать, решать судьбу матчей. Паредес? Нет, он игрок очень высокого уровня, ведёт игру, но это разные качества. Ригони? Это хороший исполнитель, игрок сборной Аргентины, но его основные качества – скорость и удар.

Второе и ключевое — среди новичков нет ни одного лидера. Все они хорошие, сильные, но молодые ребята, которые либо не играли в Европе, либо были запасными в своих клубах. В команде нет лидера не по модели игры, а лидера, который умеет преодолевать трудности и вести за собой остальных. Да, эта группа игроков может приобрести такое качество, но сейчас подобного футболиста нет. Не хватает условного Тимощука. Наверное, Иванович мог бы стать таким, но он тоже «прибит» за последние полтора года в «Челси» при Конте и Луческу в «Зените». Получается, что молодые парни приехали с одной части планеты в другую. Здесь всё иное — кухня, чемпионат, жизнь. Поэтому им потребуется время.

— А не слишком ли расточительной получилась селекционная кампания питерского клуба?
— Да, они потратили деньги трансферных бюджетов на несколько лет вперёд, но по мне это и есть правильное финансовое планирование – кредитуешь мощный трансферный рывок из бюджетов последующих лет.

«Извините, пирожки». Аргентинцы из «Зенита» оправдывались за поражение
Манчини начал копировать Луческу, а Дзюба лаконично отказался от интервью после вылета из Кубка России от «Динамо СПб».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Герман Ткаченко
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
09:18 Чухлов: «Зенит» заиграл, когда понял, что «Динамо» опускает его ниже плинтуса
09:00 Анчелотти ждёт от Хамеса большего
09:00 Ткаченко: у «Зенита» качественная, но ещё не сбалансированная селекция
08:59 Экс-игрок «Реала» Васкес считает, что у клуба есть повод для беспокойства
08:57 Экс-спортивный директор «Вердера» считает действия У. Дембеле аморальными
08:42 «Тигрес» проведёт благотворительный матч в помощь жертвам землетрясения
08:18 Матьё сравнил Месси с Роналду
08:06 «Барселона» нацелилась на защитника «РБ Лейпциг» Юпамекано
08:00 Красочный перформанс, пиро-шоу и решающий пенальти. Фото «Динамо СПб» — «Зенит»
07:56 Метцельдер: Хёведес подавлен, и по понятным причинам
07:44 «Ювентус» вновь попытается приобрести у «Монако» Фабиньо
07:39 Бензема: для меня нападающий – не только тот, кто забивает
07:38 Новым наставником «Алавеса» стал Де Бьязи
07:35 Бубнов: «Зенит» не настроился на матч с «Динамо СПб» должным образом
07:34 Тьяго Алькантара вследствие травмы выбыл из строя
07:05 Хавбек «Олимпийца»: в раздевалке мы обнимали и целовали нашего вратаря
06:58 Наставник «Бетиса»: у Зидана не нашлось времени пожать мне руку
06:57 Раванелли: думаю, что Игуаин является бременем для «Ювентуса»
06:40 «Олимпиец» — «Уфа» — 1:1 (4:1 пен). Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
06:34 Обамейянг: не буду осуждать У. Дембеле, отношусь к его поведению с пониманием
06:22 Роналдо: «Реалу» не нужен центрфорвард, там есть Роналду и Бензема
06:13 «Факел» — «Амкар» — 0:4. Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России
06:08 Вратарь «Олимпийца»: в серии пенальти пытался запутать и раскачать игроков «Уфы»
05:59 «Ланус» по пенальти обыграл «Сан-Лоренсо» и вышел в полуфинал Кубка Либертадорес
05:52 Клубы EFL приняли решение о сокращении летнего трансферного окна
05:39 Бьельса рассказал о причинах ухода из «Марселя» минувшим летом
04:25 Обамейянг рассказал о поступавших летом предложениях от топ-клубов
03:44 «Ривер Плейт» забил 8 голов «Хорхе Вильстерманну» в ¼ финала Кубка Либертадорес
03:31 Абрахам: я не согласился сменить сборную Англии на команду Нигерии
03:00 Ракитич: Неймар — один из лучших парней, которых я знаю в футболе
02:33 Киреенко: можно сказать, «Зенит» пижонил до удаления, но потом игроки собрались
02:05 Аллегри: Пьянич на последних минутах пробил с 50 метров, такое меня очень злит
01:30 Ткаченко: если у Слуцкого не будет результата, от пиара останется только футбол
01:24 Эмери рассказал о конфликте Неймара и Кавани в раздевалке после игры с «Лионом»
01:16 Источник: капитан «Спартака» Глушаков продлил контракт на три года
00:55 Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл второй подряд матч в Примере
00:47 Семак: команды ФНЛ — фавориты в матчах данной стадии Кубка России
00:46 Ткаченко: не сомневаюсь, что Шатов вернётся в сборную
00:40 Наставник «Факела» извинился перед своими болельщиками за разгром от «Амкара»
00:38 «Лацио» может дозаявить на сезон экс-защитника «Спартака» Маурисио
00:32 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Крылья Советов» — «Локомотив»
00:32 Писарев: все спорные моменты надо смотреть по видеоповторам, это же недорого
00:11 ЦДКА Алдонина выиграл свою группу в первый день ЧР 8х8
00:03 Видеообзор матча 1/16 финала Кубка России «Динамо СПб» — «Зенит»
21 сентября 2017, четверг
23:56 Паредес: всё усложнило удаление Мевли, «Зенит» был вынужден играть в другую игру
Все новости RSS
Партнерский контент