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Полузащитник «Ювентуса» Пьянич: € 100 млн за Белотти — это слишком много

22 сентября 2017, пятница. 11:47 Футбол

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказал мнение, что сумма отступных, которая оговорена в контракте нападающего «Торино» Андреа Белотти в размере € 100 млн, является завышенной и он не стоит таких денег.

«У него хороший сезон, но 100 миллионов евро — это огромная сумма. Это слишком много. Это особенно примечательно, когда вы считаете, что Криштиану Роналду стоит так же и при этом забивает два или три гола за игру. На этом уровне всего двое: Криштиану Роналду и Лео Месси», — цитирует хавбека Le Stampa.

Пьянич: это только первая игра, и у «Ювентуса» нет нужды паниковать
Источник: La Stampa Сообщить об ошибке
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Торино Ювентус Андреа Белотти Миралем Пьянич
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
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