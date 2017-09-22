Полузащитник «Ювентуса» Пьянич: € 100 млн за Белотти — это слишком много

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич высказал мнение, что сумма отступных, которая оговорена в контракте нападающего «Торино» Андреа Белотти в размере € 100 млн, является завышенной и он не стоит таких денег.
«У него хороший сезон, но 100 миллионов евро — это огромная сумма. Это слишком много. Это особенно примечательно, когда вы считаете, что Криштиану Роналду стоит так же и при этом забивает два или три гола за игру. На этом уровне всего двое: Криштиану Роналду и Лео Месси», — цитирует хавбека Le Stampa.
Пьянич: это только первая игра, и у «Ювентуса» нет нужды паниковать