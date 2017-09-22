Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич высказал мнение, что в настоящее время «Тоттенхэм Хотспур» является самой привлекательной командой в чемпионате Англии.
«Я считаю, что „Тоттенхэм“ показывает самый привлекательный футбол в лиге. Уверен, они снова будут одними из претендентов на чемпионство. В составе их команды много индивидуально сильных футболистов, команда проводит в матчах много красивых комбинаций. Они постоянно совершенствуются и внедряют в состав новых игроков. Это очень привлекательный проект», — цитирует тренера Sky Sports.
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