Каррера: Кубок России – важный турнир для «Спартака», он даёт шанс играть в ЛЕ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что Кубок России является важным турниром для его команды.
«Мы играли на Кубок России полным составом? Играем на победу всегда, поэтому я действую основной. Кубок России – для нас очень важный турнир, который даёт ещё и шанс играть в Лиге Европы, поэтому на поле вышли те, кому я доверял, которые были опытнее. Я считаю, что молодежь должна набирать игровую практику без особого давления. В данный момент со всех сторон большое давление, поэтому юным футболистам сложно чувствовать себя уверенно.
Можно ли сэкономить силы на матче с «Анжи»? Нельзя совершать эти ошибки, нужно уважать все команды – как «Тосно», с которым мы играли в большинстве. Матчи не выигрывают заранее. Посмотрите на Кубок России, из которого большие команды вылетели», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.