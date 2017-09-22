Каррера: слив моих слов после игры с «Тосно» был выгоден определённому человеку

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о встрече с руководством клуба, а также выразил мнение, что появление в СМИ его слов, произнесённых в раздевалке команды, после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2) было выгодно некоему человеку.
«Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским «Реалом», и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.
Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после «Тосно». Этот слив был выгоден определённому человеку. Я не сказал то, о чём думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: «Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом». Потом я продолжил разбор матча.
Тот, кто донёс информацию до прессы, донёс её неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: «Спросите у игроков». Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.