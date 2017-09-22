175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Каррера: слив моих слов после игры с «Тосно» был выгоден определённому человеку

22 сентября 2017, пятница. 18:27 Футбол

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о встрече с руководством клуба, а также выразил мнение, что появление в СМИ его слов, произнесённых в раздевалке команды, после матча 10-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (2:2) было выгодно некоему человеку.

«Чьей инициативой была встреча с руководством? Руководства. Когда команда выигрывает – побеждают руководство, команда и тренер. Именно в таком порядке. Когда же что-то происходит не так, то и уступаем мы все вместе. Скажу вам, что не было каких-то обвинений, истерики. Нет, был диалог. Просто иногда нет объяснения тому, что происходит. Такое случается и с мадридским «Реалом», и с другими командами. Там, например, одна обойма привыкла играть все матчи. Кто-то выбывает — начинаются проблемы. Да, всякое бывает.

Хорошо, что встреча состоялась, я остался ей доволен. У меня нормальные отношения и с руководством, и с командой. Я объяснил, что люди могли не понять сказанное мной в раздевалке после «Тосно». Этот слив был выгоден определённому человеку. Я не сказал то, о чём думал. Это была просто эмоция, риторическая провокация. Я сказал: «Если вы делаете специально, чтобы уволить тренера, то пусть руководство меня уволит. Если это не так, то вам должно быть стыдно, потому что нельзя заканчивать матч с таким результатом». Потом я продолжил разбор матча.

Тот, кто донёс информацию до прессы, донёс её неправильно и без уважения. И поэтому, когда на пресс-конференции спросили, почему это происходит, я ответил, что не могу объяснить: «Спросите у игроков». Я защищал своих игроков и буду защищать. Первый виновник – это я», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Каррера — игрокам «Спартака»: хотите, чтобы я ушёл? Вы специально так делаете?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
22 сентября 2017, пятница
18:49 Бикфалви: я бы хотел пригласить Тотти в «Урал»
18:34 Каррера: рад, что Глушаков и Комбаров продлили контракты со «Спартаком»
18:27 Каррера: слив моих слов после игры с «Тосно» был выгоден определённому человеку
18:26 Каррера обратился к фанатам «Спартака»
18:18 Каррера: Кубок России – важный турнир для «Спартака», он даёт шанс играть в ЛЕ
18:11 Промес и Педро Роша не помогут «Спартаку» в матче с «Анжи»
17:54 «Динамо» обыграло ЦСКА и вышло в лидеры таблицы молодёжного первенства
17:53 Моуринью: не собираюсь плакать и считать дни до возвращения Погба в строй
17:47 «Спартак»: клуб сделал всё возможное, чтобы наказание было минимальным
17:38 «Спартак» в преддверии игры с «Ливерпулем» снял видео про стереотипы о России
17:29 Защитник «Реала» Марсело из-за травмы выбыл на месяц
17:05 Объявлены 10 претендентов на звание автора лучшего гола сезона-2016/17
17:05 Директор стадиона: поле «Ахмат-Арены» будет готово к матчу со «Спартаком»
17:00 Промес и Роша пропускают тренировку «Спартака»
17:00 Неймар не поможет «ПСЖ» в матче с «Монпелье»
16:50 Президент «Сьона» напал на комментатора после матча с «Лугано»
16:47 Объявлены имена трёх претенденток на приз лучшей футболистке года по версии ФИФА
16:41 УЕФА закрыл гостевой сектор фанатам «Спартака» на выездной матч с «Севильей»
16:26 Роналду, Месси и Неймар — претенденты на звание лучшего игрока 2017 года
16:20 Матч «Ахмат» — «Рубин» пройдёт в Грозном на стадионе имени С. Билимханова
16:18 ФИФА назвала имена трёх претендентов на звание тренера года
16:15 Буффон, Навас и Нойер — кандидаты ФИФА на звание лучшего вратаря 2017 года
15:41 Грушевский: Гончаренко найдёт, как заменить Головина в матче с «Динамо»
15:37 Дринкуотер не поможет «Челси» в матче со «Сток Сити»
15:27 Пономарёв: по классу ЦСКА, естественно, выше «Динамо», думаю, «армейцы» выиграют
15:23 Дриусси и Маммана – в числе 50 лучших молодых игроков мира по версии L’Equipe
15:18 Фанат «Спартака» получил условный срок за нападение на полицейского
15:11 Зидан: выступление сына за «Алавес» добавляет эмоций, но «Реал» намерен выиграть
15:09 Шаваев: несмотря на счёт, для «Амкара» матч с «Факелом» был непростым
14:43 Сборные Бразилии и Японии проведут товарищеский матч во Франции
14:39 Глушаков: счастлив играть в команде Старостиных
14:18 Защитник «Анжи» Мусалов, получивший разрыв крестообразной связки, прооперирован
14:05 Д. Комбаров продлил контракт со «Спартаком»
14:05 Глушаков продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
13:53 «Спартак» обыграл «Анжи» в молодёжном первенстве
13:53 Слуцкий: «Халл» не побеждал на выезде больше года, хотим исправить это
13:29 ФНЛ установила рекорд по количеству клубов в 1/8 финала Кубка России
13:29 «Балтика» подаст в суд на издание, опубликовавшее статью о нападающем Себае
13:10 Нападающий Бензема начал тренироваться в основной группе «Реала»
13:08 Р. Нигматуллин: не думаю, что Кубок никому не нужен, это дорога в Лигу Европы
13:01 Бояринцев: хочется титулов, причём не важно, на каком уровне, даже в ПФЛ
12:49 Геркус – о матче «Крылья Советов» — «Локомотив»: это был настоящий бой, триллер
12:44 «ВКонтакте» покажет матчи чемпионата Нидерландов и Чемпионшипа
12:28 Наставник «Вест Хэма» Билич считает «Тоттенхэм» самым привлекательным клубом АПЛ
12:25 Джеррард: включение в Зал славы – это награда за проделанную тяжёлую работу
Все новости RSS
Партнерский контент