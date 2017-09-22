Гвардиола: не буду тренировать до 70 лет, я слишком люблю гольф

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не намерен работать до 70 лет по примеру Роя Ходжсона, который недавно возглавил «Кристал Пэлас», став самым возрастным назначенным тренером в истории лиги. 46-летнего Гвардиолу в преддверии завтрашнего домашнего матча 6-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» спросили, может ли он последовать примеру Ходжсона.
«Определённо, нет. Обещаю вам. Я слишком люблю гольф. Но я восхищаюсь Роем Ходжсоном и уважаю его за долгую карьеру. То же самое относится к Гарету Барри и его рекорду по количеству матчей в Премьер-лиге. Я восхищаюсь людьми, которые остаются в профессии, особенно если им 70 лет», — приводит слова 46-летнего Гвардиолы The Guardian.
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