Чорлука: процесс восстановления от травмы подходит к концу

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил, что прибыл в расположение команды на базу, а его процесс восстановления от травмы подходит к концу.
«Я вернулся на базу в Баковку. Сегодня добился чудесного прогресса после травмы — наконец-то снова бегаю. Вернулся на это прекрасное зелёное поле спустя пять месяцев. Мой процесс восстановления подходит к концу», – написал Чорлука в своём «инстаграме».
Хорват получил тяжёлую травму в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в конце прошлого сезона РФПЛ.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ведрана Чорлуки.
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