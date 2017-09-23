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Чорлука: процесс восстановления от травмы подходит к концу

23 сентября 2017, суббота. 14:26 Футбол

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука сообщил, что прибыл в расположение команды на базу, а его процесс восстановления от травмы подходит к концу.

«Я вернулся на базу в Баковку. Сегодня добился чудесного прогресса после травмы — наконец-то снова бегаю. Вернулся на это прекрасное зелёное поле спустя пять месяцев. Мой процесс восстановления подходит к концу», – написал Чорлука в своём «инстаграме».

Хорват получил тяжёлую травму в ходе матча с «Амкаром» (3:3) в конце прошлого сезона РФПЛ.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Ведрана Чорлуки.

Чорлука: прошло 2 месяца после операции, уже не терпится вернуться в Москву
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Ведран Чорлука Травмы — футбол Фото
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