«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Динамо СПБ»

«Зенит» в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» представил видео, посвящённое любопытным событиям, происходившим вокруг матча 1/16 финала Кубка России с «Динамо СПБ» (2:3), проходившем на стадионе «Санкт-Петербург».
«Скрытая камера «Зенит-ТВ» показывает всё, что осталось за кадром невероятно эмоционального ленинградского дерби. Сегодня в программе: дуэль Тимощука и синегривого льва, спор за Анюкова, праздничный перформанс виража, бушующий Манчини и многое другое!» — говорится в описании к видео на клубном канале в YouTube.
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