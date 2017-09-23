Почеттино: для «Тоттенхэма» победа над «Вест Хэмом» значит больше, чем три очка

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) в матче шестого тура АПЛ.
«Мы сражались и показали хороший футбол. Иногда нужно отбиваться, это обычное дело. Мы заслужили эту победу. После того как мы остались вдесятером, „Вест Хэм“ начал грузить мяч в нашу штрафную, но мы выстояли. Эта победа значит больше, чем просто три очка, игроки „Тоттенхэма“ боролись за свою гордость и за фанатов.
Удаление Сержа Орье? Я понимаю решение судьи, это футбол. Первую жёлтую карточку Серж не заслужил, что касается второй, то иногда такое случается. Подобное происходило много раз и со мной. Команда довольна Орье, он хорошо справился», — цитирует Почеттино BBC Sport.
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