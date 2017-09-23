Фонсека: Срна уникален, «Шахтёру» будет его не хватать

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой капитана «горняков» Дарио Срны.
«Дарио – очень опытный футболист. Он уникален. Прежде всего это наш лидер и капитан. Разумеется, нам будет его не хватать. В то же время могу с уверенностью сказать, что полностью доверяю Бутко. Богдан хорошо себя показывал ранее. Да, сейчас предстоит играть без Дарио. Однако мы доверяем абсолютно всем исполнителям и будем готовиться к следующим поединкам с максимальным вниманием и концентрацией», — цитирует Фонсеку сайт клуба.
Ранее «Шахтёр» сообщил, что в допинг-пробе хорватского защитника, взятой во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, был найден запрещённый препарат. На данный момент запрета играть у Срны нет, но 35-летний футболист принял решение приостановить выступление за украинский клуб с целью концентрации на своей защите.