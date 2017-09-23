Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче «Динамо» — ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес получил сотрясение мозга в матче 11-го тура РФПЛ с «Динамо». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову сообщил врач клуба Шагабутдин Керимов.
На 29-й минуте игрока «армейцев» после столкновения головами с Антоном Сосниным унесли с поля на носилках, вместо него вышел Кирилл Набабкин.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА. Идёт второй тайм, счёт 0:0.
Следующий матч ЦСКА проведёт в Лиге чемпионов — 27 сентября «армейцы» дома встретятся с «Манчестер Юнайтед» во втором туре группового этапа турнира.