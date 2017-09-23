«Реал» повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры кряду

«Реал» выиграл у «Алавеса» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Мадридский клуб повторил рекорд «Барселоны», победив в 12-м выездном матче Примеры подряд. Каталонцам эта серия покорилась в 2010-2011 годах.
«Реал» с 11 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на матч больше. «Алавес» (0 очков) занимает 19-ю строчку.
«Реал» выиграл у «Алавеса» и сократил отставание от «Барселоны» до 4 очков