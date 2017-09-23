Куман — о дубле Ниасса: он долго ждал своего шанса и воспользовался им

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман после волевой победы над «Борнмутом» (2:1) в 6-м туре АПЛ прокомментировал игру форварда Байе Умара Ниасса. Экс-игрок московского «Локомотива» вышел на замену во втором тайме и оформил дубль в течение пяти минут.
«Ниасс привнёс в нашу игру больше агрессии. Во втором тайме мы нуждались ещё в одном форварде, который бы вместе с Калверт-Льюином прессинговал соперников.
Отдаю должное Ниассу. Если у тебя появляется шанс, нужно воспользоваться им. Он сделал это в прошлую среду, сделал это и сейчас. Он долго ждал своего шанса», — сказал Куман в эфире программы Match of the Day.
В прошлую среду, 20 сентября, Ниасс отличился голом в матче Кубка лиги с «Сандерлендом» (3:0).
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