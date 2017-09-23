Скрипченко: быстрые атаки «Анжи» должны были сделать счёт 3:1

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от ничьей в матче 11-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:2.
«Пресс-атташе «Спартака» не будет? Ну давайте начнём. Он нам не нужен. Это была хорошая игра. «Спартак» рассчитывал выиграть, но ребята хорошо себя проявили. Мы много пропускали в предыдущих встречах и сегодня хотели сыграть организовано.
Пенальти? Это 50 на 50 – судья принял такое решение, не будем к нему возвращаться. «Спартак» создал несколько голевых моментов, учитывая хозяйский и чемпионский статус, мы были к этому готовы. Что касается второй половины игры, понимали, что «Спартак» находится в жёстком игровом графике и где-то подсядет. Те быстрые атаки, которые прошли, должны были превратиться в 3:1. Но как бывает – свой момент не забили и фортуна отвернулась от нас. Спасибо команде за такой матч и за то, что проявили самоотдачу.
Что произошло в моменте со вторым пропущенным голом? «Спартак» старался банально играть длинными передачами в штрафную. Туда шло много футболистов. Не буду говорить про «Спартак», пусть Массимо Каррера говорит про свою команду. Нам же нужно было более расчётливее сыграть защитнику, вынести мяч в сторону головой, а не в середину. Могла помочь ещё своевременная подсказка от вратаря, потому что если бы защитник пропустил, вратарь забрал бы в руки мяч и атака бы закончилась.
Мы не отталкиваемся от игры соперника. Потому что знаем, что «Спартак» уже мыслями в игре с «Ливерпулем». Нужно было просто подтянуть кондиции. То, что сделали во втором тайме, нас устроило. Желаю «Спартаку» удачи в матче с «Ливерпулем».
В какой команде Прудников прошёл предсезонку? Хорошо, что мы вернули Сашу в команду. По какой причине он её покинул – не моя забота. Моя задача была вернуть квалифицированного игрока, который приносил пользу", — передаёт слова Скрипченко корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Посмотреть видео пресс-конференции Карреры и Скрипченко можно в паблике «Чемпионата» во «ВКонтакте».