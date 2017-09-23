З. Бакаев: у «Спартака» спорные моменты не свистелись, а у «Анжи» всё свистелось

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«Мы пропустили два мяча, потому что потеряли концентрацию в ответственный момент. Плюс сами не забили. Вот из-за этого опять допустили ошибку и пропустили. Когда узнал, что многие получили травмы – Квинси, Роша, — понял, что у меня будет шанс выйти в этом матче. Ничья – это как проигрыш. Даже если бы я три забил, а мы вничью сыграли, для меня этот дебют был бы неудачным.
По поводу судейства, особенно в этой игре, я бы промолчал. У нас спорные моменты не свистелись, а у них все свистелось. Падение Джано? Там был чистый пенальти», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
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