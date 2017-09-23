Бакаев: если будем допускать такие же ошибки с «Ливерпулем», пропустим 5 мячей

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями после ничьей с «Анжи» в матче 11-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2.
«Обидно в очередной раз терять очки в матче с аутсайдером. Необходимо исправлять ситуацию. „Анжи“ забил нам глупые мячи из-за того, что мы потеряли концентрацию. Они должны сказать спасибо, что мы подарили им эти два мяча. В течение всей игры мы атаковали, доминировали, но добились только ничьей. Ничья для „Спартака“ — это поражение. Мы всегда должны побеждать. В матче с „Ливерпулем“ надо сыграть внимательнее. Если будем допускать такие же ошибки, то пропустим пять мячей.
В эпизоде со вторым голом поступили по-детски. Как минимум два защитника должны были остаться сзади. Не могу сказать, почему мы так часто теряем концентрацию, никакой недооценки соперника не было. В нашем положении подобное непозволительно, надо догонять лидеров.
У меня был выход один на один, но потерял мяч, из-за того что меня ударили, потерял равновесие немного. Если бы упал, то можно было требовать пенальти, но я, к сожалению, устоял на ногах.
Возможно, сегодня нам не хватило Промеса — он забивает почти в каждом матче. Сегодня он и Глушаков зашли в раздевалку, поддержали нас», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Сенченко.