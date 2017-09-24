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Парфёнов: Милевскому в «Тосно» было тяжело, он очень сильно переживал

24 сентября 2017, воскресенье. 00:15 Футбол

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о причинах ухода нападающего Артема Милевского.

«У нас изначально был договор, что если какие-то проблемы появляются, то «автоматом» наш союз заканчивается. Артему, как и любому игроку, мы очень благодарны. Он тоже очень помог и ребятам, потому что ребята увидели, что есть класс, есть качество. Был момент, в ФНЛ играли три легионера в составе. У нас получается три легионера как раз, которые определяли игру. Артему как раз здесь было тяжело. Он очень сильно переживал. Он работал, старался. Здесь такой момент… Технический.

Никаких проблем, еще раз говорю. Мы благодарны ему очень. Я его знал, тем более, давно. Очень давно. Еще со сборной. С этим проблем вообще не было никаких», — цитирует Парфенова «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тосно Артём Милевский Дмитрий Парфёнов
Новости. Футбол
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