Фанаты «МЮ» снова пели про размер пениса Лукаку, клуб устанавливает их личности

Болельщики «Манчестер Юнайтед» проигнорировали просьбу клуба и снова исполняли песню про размер мужского достоинства форварда Ромелу Лукаку по ходу встречи с «Саутгемптоном» (1:0) в шестом туре АПЛ.
Представители клуба и бельгийский футболист лично ранее обратились к болельщикам с просьбой воздержаться от исполнения этого чанта, который организация Kick It Out, целью которой является искоренение дискриминации в футболе, признала расистским. Теперь «Манчестер Юнайтед» намерен идентифицировать личности исполнявших песню болельщиков с помощью камер наблюдений на стадионе «святых».
«Клуб находится в контакте с силами полиции и запросил записи с камер видеонаблюдения. Мы попытаемся идентифицировать личности болельщиков, которые неуважительно отнеслись к пожеланию футболиста не петь эту песню», — говорится в сообщении манкунианского коллектива.