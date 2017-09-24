Нападающий «Рейнджерс» в подкате сбил своего тренера в дерби старой фирмы

В игровом эпизоде классического дерби Шотландии нападающий «Рейнджерс» Джош Уиндасс сбил в подкате тренера его команды Педру Кайшинью, находившегося за пределами поля. Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Дерби старой фирмы, прошедшее на стадионе «Айброкс» в Глазго, завершилось победой «Селтика» со счётом 2:0. Подопечные Брендана Роджерса вышли вперёд в начале второго тайма — на 50-й минуте счёт открыл Томас Рогич. Окончательный результат на 65-й минуте установил Ли Гриффитс. В таблице шотландской Премьер-лиги «Селтик» (19 очков) располагается на первой строчке, а «Рейнджерс» (11) — на четвёртой.
«Селтик» обыграл «Рейнджерс» в дерби старой фирмы