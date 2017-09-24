В матче шестого тура испанской Примеры «Барселона» на выезде разгромила «Жирону» со счётом 3:0 благодаря двум автоголам.
На 17-й минуте Лионель Месси с углового сделал диагональный навес на дальний край штрафной на Хорди Альбу, который с лёта нанёс удар, угодивший в ногу Франсиско Адаю, от которой мяч отскочил в угол ворот «Жироны». В дебюте второго тайма Алейкс Видаль справа прорвался к лицевой и пяткой сделал прострел на Луиса Суареса, который успел пробить, а Горка Ираисос срезал мяч в свои ворота. На 69-й минуте Суарес выскочил на очередной заброс, избежав офсайда, и затем пробил мимо Ираисоса в ближний угол ворот.
Видеообзор матча «Жирона» — «Барселона» доступен на официальном канале Ла Лиги в YouTube.
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