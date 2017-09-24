Экс-защитник «Спартака» Маурисио включён в заявку «Лацио» на матч с «Вероной»

В связи с большим количеством травм игроков оборонительной линии «Лацио», впервые в сезоне в заявку римской команды на матч был включён бывший защитник «Спартака» Маурисио.
Как сообщалось ранее, в лазарете «Лацио» оказались защитники Баштуш, Уоллес, Душан Баста и Стефан де Врей.
Таким образом, не исключено, что Маурисио выйдет на поле в стартовом составе «Лацио» в сегодняшнем гостевом матче шестого тура итальянской серии A c «Вероной».
29-летний Маурисио выступал в «Спартаке» на правах аренды в сезоне-2016/17 и выиграл с красно-белыми чемпионский титул.