Шевченко: у Зинченко нет игровой практики, но это будущее сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о заявке команды на матчи квалификации ЧМ-2018 с Косово (6 октября) и Хорватией (9 октября).
«Пока мы остановили выбор на 23 футболистах, но это, думаю, не окончательный список. В резерве находятся три исполнителя, один из них точно приедет в команду. А, может, и два.
Нет игровой практики у Зинченко, но это будущее нашей сборной. Мы всячески его поддерживаем. Хотим, чтобы Саша потренировался в национальной команде, а затем, возможно, он сыграет за «молодёжку».
Почему в основном списке только один нападающий? У нас нет особого выбора форвардов. На данный момент эта позиция — самая слабая. Нет таких атакующих исполнителей, которые постоянно пребывают на ведущих ролях в ведущих клубах, играют в сильных командах, в сильных чемпионатах. Нападающие сейчас вообще забивают мало», — цитирует Шевченко «Команда №1».