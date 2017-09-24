«Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Урал» повёл в счёте 2:0 уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. За «Тосно» гол забил Никола Труич.
На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него, главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.
«Урал» (16 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Тосно» (9) находится на 13-й строчке.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.