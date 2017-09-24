175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге

24 сентября 2017, воскресенье. 15:50 Футбол

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Урал» повёл в счёте 2:0 уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. За «Тосно» гол забил Никола Труич.

На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него, главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.

«Урал» (16 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице РФПЛ, «Тосно» (9) находится на 13-й строчке.

Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
24 сентября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
3 : 1
Тосно
Тосно
1:0 – Чантурия – 5 (пен), 2:0 – Евсеев – 9, 3:0 – Бикфалви – 55 (пен), 3:1 – Труич – 85
Удаления: нет – Мирзов, 90+3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тосно ФК Урал
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
16:06 Парфёнов: после игры с «Уралом» не хочется наговорить лишнего
16:00 Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги
15:51 «Ротор-Волгоград» одержал победу над «Кубанью»
15:50 «Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге
15:38 Джеррард: «Ливерпуль» должен молиться, чтобы удержать в клубе Коутиньо
15:25 «Милан» на выезде проиграл «Сампдории»
15:20 «Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы
15:20 «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы
14:56 «Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ
14:49 «Эспаньол» на своём поле разгромил «Депортиво»
14:32 «Сампдория» — «Милан»: судья отменил пенальти после просмотра видеоповтора
14:31 Бош — о победе в дерби со счётом 6:1: приятно наблюдать за игрой «Боруссии» Д
14:21 Гладилин: в матче с «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков
14:07 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Тобол»
13:48 Платини: конкуренция в Серии А улучшилась, «Юве» не доминирует так, как раньше
13:32 «Уфа» перед матчем с «Арсеналом» была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе
13:28 Полузащитник «Спартака» Промес: придут лучшие дни!
13:14 Мората: в матче со «Сток Сити» «Челси» показал всей АПЛ, что борется за титул
13:01 ЦСКА: восстановление Макарова займёт ещё пару месяцев
12:53 «Луч-Энергия» и «Факел» не выявили победителя
12:52 Команды из Москвы, Питера и Татарстана определят чемпиона России по футболу 8x8
12:52 «Урал» — «Тосно»: стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ
12:50 Абаев: ничего удивительного в высоком месте «Локомотива» нет
12:31 Нападающему «Наполи» Милику может понадобиться операция
12:24 Бригада Карасёва обслужит игру Лиги чемпионов «Бешикташ» — «РБ Лейпциг»
12:11 На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты
12:07 Французский арбитр Турпен назначен на матч «Спартак» — «Ливерпуль»
11:58 На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг
11:48 Будогосский поддержал решение судьи назначить пенальти в игре «Спартак» — «Анжи»
11:40 Менье: у «ПСЖ» нет зависимости от Неймара
11:38 Защитник «Жироны» Маффео рассказал, о чём его спрашивал Месси
11:27 «Реал» на следующей неделе объявит о продлении контракта с Асенсио
11:25 Директор «Барселоны»: преимущества в семь очков над «Реалом» недостаточно
11:04 Шевченко: у Зинченко нет игровой практики, но это будущее сборной Украины
10:59 Экс-защитник «Спартака» Маурисио включён в заявку «Лацио» на матч с «Вероной»
10:47 Ловчев: смотреть «Спартак» интересно, но это анархия
10:30 Джонс: второй тайм матча «Саутгемптон» — «МЮ» был похож на игру в йо-йо
10:15 Клопп: перед матчем сказал игрокам «Ливерпуля», что мы не «Гарлем Глобтроттерс»
10:04 Фернандиньо: в «Ман Сити» ещё в прошлом сезоне поняли, что Зане — большой талант
10:01 Нападающий «Реала» Бензема попал в небольшое ДТП
09:41 Янг: побеждать со счётом 4:0 всегда приятнее. При 1:0 ты просто ждёшь свистка
09:38 Видеообзор матча «Алавес» — «Реал»
09:32 Видеообзор матча «Жирона» — «Барселона»
09:28 Начо: за «Реал» играют всё те же игроки, так что для беспокойства нет повода
09:24 Ярмоленко: дай Обамейянгу пас в зону — и ни один защитник его не догонит
Все новости RSS
Партнерский контент