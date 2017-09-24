175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Урал» — «Тосно» — 3:1. Видеообзор матча

24 сентября 2017, воскресенье. 17:38 Футбол

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Урал» провёл два гола уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. В составе «Тосно» отличился Никола Труич. Таким образом, «Урал» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РФПЛ.

На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

Тарханов: первый раз слышу, что «Урал» ни разу не побеждал крупно в РФПЛ
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
Теги
ФК Тосно ФК Урал
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
17:58 «Сент-Этьен» и «Ренн» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
17:56 «Интер» вырвал победу в матче с «Дженоа», «Лацио» разгромил «Верону»
17:52 «Химки» в матче со «Спартаком-2» одержали первую победу в ФНЛ с июля
17:38 «Урал» — «Тосно» — 3:1. Видеообзор матча
17:29 Мане: «Ливерпуль» может победить любого в АПЛ и Европе
17:22 «Краснодар» — «Зенит»: стали известны стартовые составы
17:18 Монтелла: нельзя уже списывать со счетов нынешний проект «Милана»
17:15 Фассоне: «Милан» сильнее «Сампдории», оправданий быть не должно
16:54 Тихонов: мне очень нравится, как играет «Енисей»
16:52 «Тамбов» обыграл «Волгарь», «Оренбург» оказался сильнее «Шинника»
16:37 Аленичев: было очень приятно увидеться и пообщаться с другом Тихоновым
16:26 ПСВ в гостях разгромил «Утрехт», забив в ворота соперника семь голов
16:22 Защитник «Ювентуса» Хёведес из-за травмы может пропустить до четырёх недель
16:19 Тарханов: первый раз слышу, что «Урал» ни разу не побеждал крупно в РФПЛ
16:11 Маркос Льоренте подписал новый контракт с «Реалом»
16:06 Парфёнов: после игры с «Уралом» не хочется наговорить лишнего
16:00 Экс-игрок «Крыльев» Яхович отметился хет-триком и автоголом в матче Суперлиги
15:51 «Ротор-Волгоград» одержал победу над «Кубанью»
15:50 «Урал» обыграл «Тосно» в Екатеринбурге
15:38 Джеррард: «Ливерпуль» должен молиться, чтобы удержать в клубе Коутиньо
15:25 «Милан» на выезде проиграл «Сампдории»
15:20 «Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы
15:20 «Ростов» и «Локомотив» объявили стартовые составы
14:56 «Енисей» благодаря победе над «Крыльями Советов» стал единоличным лидером в ФНЛ
14:49 «Эспаньол» на своём поле разгромил «Депортиво»
14:32 «Сампдория» — «Милан»: судья отменил пенальти после просмотра видеоповтора
14:31 Бош — о победе в дерби со счётом 6:1: приятно наблюдать за игрой «Боруссии» Д
14:21 Гладилин: в матче с «Ливерпулем» «Спартаку» поможет только самоотдача игроков
14:07 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» обыграть «Тобол»
13:48 Платини: конкуренция в Серии А улучшилась, «Юве» не доминирует так, как раньше
13:32 «Уфа» перед матчем с «Арсеналом» была эвакуирована из отеля из-за звонка о бомбе
13:28 Полузащитник «Спартака» Промес: придут лучшие дни!
13:14 Мората: в матче со «Сток Сити» «Челси» показал всей АПЛ, что борется за титул
13:01 ЦСКА: восстановление Макарова займёт ещё пару месяцев
12:53 «Луч-Энергия» и «Факел» не выявили победителя
12:52 Команды из Москвы, Питера и Татарстана определят чемпиона России по футболу 8x8
12:52 «Урал» — «Тосно»: стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ
12:50 Абаев: ничего удивительного в высоком месте «Локомотива» нет
12:31 Нападающему «Наполи» Милику может понадобиться операция
12:24 Бригада Карасёва обслужит игру Лиги чемпионов «Бешикташ» — «РБ Лейпциг»
12:11 На матч «Спартак» — «Ливерпуль» проданы все билеты
12:07 Французский арбитр Турпен назначен на матч «Спартак» — «Ливерпуль»
11:58 На матче «Краснодар» — «Зенит» ожидается аншлаг
11:48 Будогосский поддержал решение судьи назначить пенальти в игре «Спартак» — «Анжи»
11:40 Менье: у «ПСЖ» нет зависимости от Неймара
Все новости RSS
Партнерский контент