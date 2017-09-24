«Урал» — «Тосно» — 3:1. Видеообзор матча

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своём поле «Тосно». Встреча проходила на стадионе «СКБ-Банк Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
«Урал» провёл два гола уже к 9-й минуте, а во второй половине встречи команды по разу обменялись забитыми мячами. В составе победителей отличились Георгий Чантурия, Алексей Евсеев и Эрик Бикфалви. При этом Чантурия и Бикфалви забили, реализовав пенальти. В составе «Тосно» отличился Никола Труич. Таким образом, «Урал» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне РФПЛ.
На третьей компенсированной минуте в составе гостей вторую жёлтую карточку получил Резиуан Мирзов. Помимо него главный арбитр Евгений Турбин за матч показал по жёлтой карточке ещё восьмерым игрокам обеих команд.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.