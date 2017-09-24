Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал третью подряд победу в чемпионате

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 7-го тура национального первенства на выезде встретился с «Пелистером». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал форвард Деян Блажевски.
«Вардар» одержал третью победу подряд и с 13 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, но по потерянным очкам является вторым. «Пелистер» (8) — на шестой строчке.
В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.
Закажи поездки на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы с участием российских клубов!
Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» продлил контракт с лучшим бомбардиром