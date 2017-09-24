«Дуслар-Коньково» во второй раз стал чемпионом России

В Москве завершился очередной чемпионат России по футболу 8х8. В последний игровой день три лучшие команды страны в круговом турнире разыграли золотые, серебряные и бронзовые медали.
Сначала представляющий Республику Татарстан «Дуслар-Коньково» благодаря единственному точному удару Нодара Кебадзе во втором тайме обыграл «Волну» из Санкт-Петербурга.
Во втором матче дня «Волна» со счётом 2:0 благодаря ударам Романа Шмонина и Ивана Липатова одолела московский ЦДКА с Евгением Алдониным и Валерием Лихобабенко в составе, гарантировав себе минимум серебряные медали.
В заключительном матче турнира «Дуслар-Коньково» не оставил шансов ЦДКА. Быстрый гол удался оформившему в итоге дубль Сергею Романовичу, также отличились Дениз Назаров и Сергей Свешников — 4:0.
«Дуслар-Коньково» стал чемпионом России во второй раз в истории. Ранее команда из Татарстана первенствовала в национальном первенстве в 2015 году.
По итогам турнира были названы его лучшие игроки:
MVP: Кирилл Свиридов («Дуслар-Коньково»).
Голкипер: Марк Рютин (СК «Волна»).
Защитник: Антон Василенко (СК «Волна»).
Полузащитник: Евгений Вашурин (ЦДКА).
Нападающий: Сергей Романович («Дуслар-Коньково»).
Результаты «Финала трёх»:
СК «Волна» (Санкт-Петербург) — «Дуслар-Коньково» (Республика Татартстан) — 0:1
ЦДКА (Москва) — СК «Волна» — 0:2
«Дуслар-Коньково» — ЦДКА — 4:0.