«Уфа» — «Арсенал» (Тула) — 1:0. Видеообзор матча

В матче 11-го тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече на 77-й минуте записал на свой счёт нигерийский нападающий Сильвестр Игбун. Таким образом, «Уфа» прервала свою серию из шести матчей без побед в РФПЛ. До сегодняшнего дня уфимцы последнюю победу одержали на своём поле в матче 4-го тура с «Ахматом» (3:2), который состоялся 5 августа.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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