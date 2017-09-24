Парфёнов: «Тосно» сам виноват, загнав себя в такую ситуацию в игре с «Уралом»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов прокомментировал гостевое поражение от «Урала» (1:3) в матче 11-го тура РФПЛ.
«Неудачное начало матча для «Тосно», когда мы стали проигрывать 0:2 из-за своих ошибок уже к 9-й минуте. Сами виноваты, загнав себя в такую ситуацию. Пытались исправиться, но не забили свои хорошие голевые моменты. Если бы при 0:2 забили один мяч, игра могла бы пойти по-другому. Настраивали ребят в перерыве это сделать, но получили третий. Таким образом, получили два психологических удара — в начале первого и второго таймов», — сказал Парфёнов на послематчевой пресс-конференции.
Парфёнов: после игры с «Уралом» не хочется наговорить лишнего