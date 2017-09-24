Джампаоло: вероятно, игра с «Миланом» была лучшей за всё моё время в «Сампдории»

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло прокомментировал домашнюю победу над «Миланом» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Италии. Наставник, который работает с генуэзцами с 2016 года, выразил мнение, что эта встреча стала, возможно, лучшей за всё его время работы с командой.
«Это, вероятно, был лучший матч «Сампдории» за всё время, которое я работаю с командой. Сыграли очень хорошо, учитывая, что «Милан» является сильным соперником. Рад за каждого игрока. Команда провела выдающиеся 90 минут. Болельщики нам помогли, постоянно подгоняя команду вперёд. Ребята показали великолепную игру», — цитирует Джампаоло Football Italia.
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