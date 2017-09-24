Владелец «Лилля» сообщил, что продолжает доверять Бьельсе

Владелец «Лилля» Жерар Лопес после крупного домашнего поражения команды от «Монако» (0:4) в матче 7-го тура чемпионата Франции сообщил, что главный тренер Марсело Бьельса по-прежнему пользуется поддержкой руководства клуба.
«Мы продолжаем поддерживать Марсело. Команде нужно подумать о том, что идёт не так и что не получается. Всем нужно сохранять спокойствие», — приводит слова Лопеса L’Equipe со ссылкой на интервью Telefoot.
После семи туров в чемпионате Франции «Лилль» с пятью очками располагается в зоне вылета в турнирной таблице на 18-й строчке. Ранее появлялась информация, что Бьельса может быть уволен в связи с неудовлетворительными результатами.
Бьельса не собирается уходить в отставку с поста главного тренера «Лилля»