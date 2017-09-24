Манчини: первый тайм матча с «Краснодаром» должен был закончиться со счётом 3:0

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Ничего особенного после прошлого матча с «Динамо» я игрокам не говорил. Ту игру мы проводили в меньшинстве, должны были выигрывать, но не вышло. Потому результат был обидным, но мы его переварили и усвоили много полезного для себя.
Почему во втором тайме «Зенит» немного отошёл к своим воротам? Считаю, мы доминировали большую часть матча, и первый тайм должен был закончиться со счётом 3:0. «Краснодар» — сильная команда, с отличным тренером. Нормально, что они доставили нам много проблем. Во втором тайме могли забить и мы, и они. Наш вратарь Андрей Лунёв пару раз выручил команду.
У нас был прекрасный первый тайм, могли забить больше, но не вышло. Зато не дали ни единой возможности «Краснодару» забить нам. Во втором немного отошли в оборону, что вполне нормально, учитывая, как много в составе соперника отличных талантливых игроков. «Краснодар» перешёл в наступление и тоже имел неплохие возможности.
Как мне Далер Кузяев в центре поля? Я – тренер, и я так вижу. Мне принимать решение, где играть Кузяеву», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.