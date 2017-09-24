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Манчини: стадион «Краснодара» просто фантастический!

24 сентября 2017, воскресенье. 21:27 Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Краснодаром» (2:0) в гостевой встрече 11-го тура тура российской Премьер-Лиги начал послематчевую пресс-конференцию со своих впечатлений о стадионе «ФК Краснодар».

«Сначала хочу сказать о стадионе «Краснодар». Он просто фантастический! Те, кто участвовал в его строительстве, – большие молодцы», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Стадион «ФК Краснодар», который вмещает 34 291 зрителя, был открыт в октябре 2016 года.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» РФПЛ.

Фанаты «Зенита» подожгли сидения по ходу выездного матча с «Краснодаром»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Краснодар Роберто Манчини Фото
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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