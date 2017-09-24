Манчини: стадион «Краснодара» просто фантастический!

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после победы над «Краснодаром» (2:0) в гостевой встрече 11-го тура тура российской Премьер-Лиги начал послематчевую пресс-конференцию со своих впечатлений о стадионе «ФК Краснодар».
«Сначала хочу сказать о стадионе «Краснодар». Он просто фантастический! Те, кто участвовал в его строительстве, – большие молодцы», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
Стадион «ФК Краснодар», который вмещает 34 291 зрителя, был открыт в октябре 2016 года.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» РФПЛ.
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