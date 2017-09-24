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Ерохин: как показывали прошлые игры, некоторые не всегда могут удержать счёт 2:0

24 сентября 2017, воскресенье. 22:09 Футбол

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Самое главное, что победили, заработали важные три очка в борьбе с прямыми конкурентами. То, что повели в счете после первого тайма 2:0, конечно, было преимуществом для нас. Но, как показывали прошедшие игры, некоторые команды не всегда могут удержать это. Поэтому нужно было сконцентрировано играть до последней минуты. Пару моментов было, которые могли доводить до гола, и тогда игра бы чуть больше раскрылась.

Забил мяч, победили, поэтому доволен выигрышем и игрой команды. Важно забивать в любой игре, тем более на таком стадионе и в таком матче. Конечно, очень приятно. Самое главное, что команда двигается вперед.

Насколько сейчас «Краснодар» ниже классом «Зенита»? Я бы не сказал, что ниже классом, потому что плотно все идут. Думаю, нельзя говорить, выше или ниже классом — нужно выходить на поле и доказывать», — цитирует игрока сайт «Зенита».

Лунёв: в концовочке у «Краснодара» было два момента, а так — без моментов почти
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Краснодар Александр Ерохин
Новости. Футбол
24 сентября 2017, воскресенье
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