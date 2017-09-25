12-летний форвард «Боруссии» Д Мукоко оформил второй хет-трик в сезоне U17

Нападающий дортмундской «Боруссии» U17 Юссуфа Мукоко забил три гола в матче чемпионата Германии среди команд до 17 лет против «Арминии» Билефельд (3:1).
Дортмундская «Боруссия» пропустила уже на 3-й минуте, но Мукоко принес своей команде волевую победу, отличившись на 24-й, 57-й и 80-й минутах.
12-летний форвард оформил второй хет-трик в сезоне за команду 17-летних. На его счету также один покер.
Всего в 7 матчах текущего сезона Мукоко забил 16 мячей. Лишь в одной встрече он ушел с поля без голов.
У DFB нет сомнений в реальности возраста 12-летнего нападающего «Боруссии» Д