Миятович уверен, что Рауль был бы полезен «Реалу» как спортивный директор

Бывший нападающий мадридского «Реала» Предраг Миятович считает, что экс-форвард команды Рауль был бы полезен клубу в качестве спортивного директора. Миятович и сам успел поработать на этом посту в «Королевском клубе» после того, как завершил профессиональную карьеру.
«Рауль отлично подошёл бы на эту должность. Правда, я не знаю, чем он занимается в настоящее время, но уверен, что он на посту спортивного директора был бы очень полезен. Рауль был бы связующим звеном между руководством клуба и футболистами», — приводит слова Миятовича AS.
Ранее сообщалось, что Рауль будет работать в испанском гранде в качестве помощника генерального директора.