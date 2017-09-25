Джеррард: Бенитес должен был удержать Хаби Алонсо в «Ливерпуле»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вспомнил события 2009 года, связанные с уходом из команды испанского полузащитника Хаби Алонсо в состав «Реала». Возглавлявший в то время тренерский штаб красных Рафаэль Бенитес хотел пригласить на место испанца Гарета Барри, и Джеррард считает, что это была не лучшая идея специалиста.
«Рафа хотел ухода Алонсо и заменить его Гаретом Барри. Как по мне, это была не самая правильная идея, хотя я большой поклонник Гарета. Я предпочёл бы, чтобы он играл вместе с Хаби, думаю, они смогли бы работать вместе на поле.
Не думаю, что «Ливерпуль» поступил правильно, расставшись с Алонсо. Он игрок мирового уровня, которого любили болельщики. Бенитес должен был сделать всё, чтобы удержать его, а не позволить ему уйти», — отметил Джеррард в эфире BT Sport.
Минувшим летом Хаби Алонсо завершил карьеру футболиста.