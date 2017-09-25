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Хуммельс настаивает, что не критиковал тактику Анчелотти

25 сентября 2017, понедельник. 06:51 Футбол

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс отметил, что не ставил под сомнение тактические концепции главного тренера команды Карло Анчелотти. Об этом футболист сказал после домашнего матча 6-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом». Хозяева поля вели по ходу игры со счётом 2:0, однако позволили «волкам» забить дважды и завоевать очко.

«Мои слова поняли совершенно неправильно. Наша тактика работает отлично. Мы получили от тренера чёткое указание не идти в прессинг в определённых ситуациях. Несмотря на его слова, мы делали это, в результате чего «Вольфсбург» сумел добиться успеха. Вместо этого мы должны были перевести игру в спокойное русло», — цитирует Хуммельса интернет-портал Goal.

Анчелотти: «Бавария» не сыграла в тот футбол, в который хотела сыграть
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Матс Хуммельс
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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