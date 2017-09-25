Бартра: «Боруссия» хочет играть с «Реалом» на равных

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Испанский футболист отметил, что он и его партнёры по команде не испытывают страха перед грозным соперником.
«В «Реале» выступают игроки очень высокого класса, и команда теперь больше контролирует мяч. Это делает её более опасной. Мы должны играть с максимальной концентрацией, к этому «Реал» сам вынуждает тебя. Соперник действует компактно как с мячом, так и без него. В любом случае «Боруссия» хочет играть с «Реалом» на равных. Мы знаем о потенциале противника, но верим в наши возможности. Наша команда в данный момент отлично справляется со своими задачами», — цитирует Бартру AS.
Матч между «Боруссией» и «Реалом» состоится 26 сентября на поле немецкой команды.