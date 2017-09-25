Билялетдинов: узнав, почему я не был в основе, Грасия сказал, что это невозможно

Бывший полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов, который ныне выступает за литовский «Тракай» прокомментировал решение экс-наставника казанцев Хави Грасии отстранить 11 человек от тренировок.
«Я тогда был травмирован и в итоге сам нашёл, где сделать операцию и где восстанавливаться. Клуб при предыдущем руководстве вообще никакого участия не принимал. А письмо я подписал, потому что думал, что это письмо шло в клуб. Были реальные проблемы. Вплоть до того, что у нас не было полотенец после тренировки. У меня была возможность хоть какую-то реабилитацию проходить в корпусе главной команды, но на другой стороне базы, где тренировались другие ребята, всё было заброшено. Нам сказали – вы тут, и остальное не волнует. Вообще ничего не было. Вот бумагу и написали, потому что обязательства по контракту должны соблюдаться. По большому счёту отношение было ужасное. Когда руководство спохватилось, бумага почему-то уже попала в прессу.
Тренер, когда я уже попал в основной состав команды, не понимал, сколько я игр сыграл и где. А в своё время Фахриев говорил, что Грасия посмотрел все наши игры за последний год и принял решение, что мы не нужны команде. Среди этих игроков были ребята, которые либо играли за дубль, либо были травмированы, либо вовсе не играли. Это звучало попросту смешно. Когда же я пришёл, Грасия спросил, почему я не был в основном составе до сих пор. Объяснил ему ситуацию. Он на меня смотрит и говорит: «Это невозможно». Я говорю: «Возможно. Ты в России, мистер Грасия», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.