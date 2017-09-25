Пресс-конференция Карреры и Реброва перед матчем «Спартак» — «Ливерпуль»: LIVE!

«Чемпионат» представляет прямую видеотрансляцию пресс-конференции главного тренера «Спартака» Массимо Карреры и голкипера красно-белых Артёма Реброва в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» завтра, 26 сентября.
«Спартак» в первом туре на выезде сыграл вничью с «Марибором» (1:1), а «Ливерпуль» на своём поле поделил очки с «Севильей (2:2).
Если у вас не отображается видеотрансляция, то её можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».
«Спартак»: просим болельщиков соблюдать правила поведения во время матчей