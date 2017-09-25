Бышовец: возвращение Кокорина в сборную заслуженно, невызов Дзюбы оправдан

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал тот факт, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин впервые с ноября 2016 года был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Южной Кореи и Ирана.
«Возвращение Кокорина заслуженно, я очень рад этому. Его игра и мобильность и самоотдача, а главное – подчинение личных интересов интересам команды – главный залог его возвращения в сборную. Была история с «усами», но думаю, что Кокорин, Дзюба и Черчесов – ребята с юмором. Это нормальная история.
Вчера Дзюба сыграл хороший матч, но до этого у него не было стабильной игровой практики, потому его невызов оправдан. Расширять список кандидатов необходимо, потому приглашение Антона Заболотного актуально.
Джикия определённо нужен сборной, а вот Кутепову выдан аванс. Это доверие, которое ему придётся оправдать. Спады бывают у многих игроков, потому доверие Черчесова может сыграть значительную роль.
Вновь вызван Владимир Габулов – сегодня позиция Лунёва высока, Акинфеев играет на своём уровне. В любой профессиональной команде есть игроки, которые положительно влияют на атмосферу. Габулов – из их числа. В 1970 году Качалин взял на чемпионат мира в Мексику Яшина и Метревели, которые заканчивали карьеру. Но их пребывание в команде влияло на качество подготовки и отношение игроков к делу. Тут примерно похожая история», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Последний раз Александр Кокорин выходил на поле в составе сборной России 15 ноября 2016 года, в товарищеском матче с Румынией (1:0).