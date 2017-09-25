Педро Роша и Давыдов вернулись в общую группу «Спартака»

В Тарасовке состоялась открытая тренировка «Спартака» в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В основную группу красно-белых вернулись Денис Давыдов и Педро Роша. Помимо них с командой работали молодые игроки «Спартака-2» Зелимхан Бакаев, Сильванус Нимели, Артём Самсонов и Константин Щербаков. Защитник Дмитрий Комбаров тренировался по индивидуальной программе — он выполнял беговую работу, сообщает пресс-служба «Спартака».
Матч «Спартак» — «Ливерпуль» состоится 26 сентября. Начало — в 21:45 мск.
Каррера: в матче с «Ливерпулем», скорее всего, сыграет Роша, а не Промес