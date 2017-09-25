Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке из-за травмы пропустит минимум шесть недель

Нападающий «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке выбыл на довольно длительный срок из-за повреждения связок колена, которое он получил в ходе матча с «Манчестер Сити» (0:5) в шестом туре АПЛ. Издание The Telegraph сообщает, что бельгийский футболист пропустит как минимум шесть недель.
«Кристал Пэлас» в первых шести турах чемпионата Англии не набрал ни одного очка и не забил ни одного гола. «Орлы» идут на последнем месте в турнирной таблице, выдав худший старт в истории высшего дивизиона английского футбола.