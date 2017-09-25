Клопп: Промес — очень хороший игрок, но обсуждать слухи я не буду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» ответил на вопрос о полузащитнике красно-белых Квинси Промесе. Встреча состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».
«Промес мог перейти в «Ливерпуль» зимой? Это хороший игрок. Очень хороший. Мне больше нечего сказать.
Здесь не время и не место, чтобы это обсуждать.
Я убедился в том, что это скоростной игрок. Мы, например, играли без Садио Мане, и это столь же важный игрок. Это, конечно, сказывается на игре. Но нельзя рассчитывать на то, что всего лишь один футболист выбыл из игры", — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Клопп: Каррера советовался с Конте? Ну, я тоже знаком с людьми из «Челси»