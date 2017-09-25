Кариус: Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в преддверии гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (26 сентября) признался, что кое-чему научился у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копирую других. Учитываю чужой опыт и учусь на негативном опыте в том числе. В этом сезоне стараюсь исправить ошибки, которые были допущены ранее», — передаёт слова Кариуса корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Кариус: никогда не был в Москве и не знаю, чего ожидать от игры со «Спартаком»