«Милан» объявил о продлении контракта с Сусо

Нападающий «Милана» Сусо продлил контракт с клубом. 23-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2020 года, информирует официальная страница футбольного клуба «Милан» в социальной сети «Твиттер».
Сусо Хесус Хоакин Фернандес Саес де ла Торре выступает за «Милан» с 2015 года. В минувшем сезоне испанец провёл 34 матча в Серии А (33 — с первых минут), забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
Фото доступно на официальной странице футбольного клуба «Милан» в социальной сети «Твиттер».
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