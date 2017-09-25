Сергей Ребров: все давно ждали перехода Ярмоленко в топ-клуб

Экс-главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров прокомментировал переход нападающего Андрея Ярмоленко из украинского клуба в дортмундскую «Боруссию».
«Все давно ждали перехода Ярмоленко в топ—клуб. Больше всех, наверное, сам Андрей. Он это заслужил. Уверен, что в Дортмунде он будет работать ещё больше и его ждёт хорошее будущее.
У него есть все качества, чтобы сделать карьеру в Европе. Важно понять, насколько Андрей готов идти вперёд, как он проявит характер», — цитирует Реброва Footballhub.
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